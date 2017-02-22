Работы продолжаются

Артур Парфенчиков познакомился с проектом строительства Белопорожских ГЭС

Врио главы Карелии встретился с представителями «Норд Гидро» и обсудил реализацию проектов по строительству ветряных электростанций и гидроэлектростанций.





Руководство «НордГидро» представило врио губернатора проект строительства Белопорожских ГЭС. Напомним, одобренный советом Директоров Нового банка развития БРИКС, инвестиционный проект стоимостью 100 миллионов долларов включает в себя строительство двух малых гидроэлектростанций на пороге Белый реки Кемь. Общая мощность гидрогенерации составит 49 МВт. Реализует проект акционерное общество «НордГидро», а генеральным подрядчиком выступает «Карелстроймеханизация».





Как рассказал председатель совета директоров АО «Норд Гидро» Михаил Заваровский, сейчас на объекте в круглосуточном режиме одновременно работает 225 человек. На стройплощадке полностью завершены работы по устройству основного вахтового городка, состоящего из четырех зданий: общежития на 184 места, офиса с конференц-залом, столовой и бани.





По словам Михаила Заваровского, строительство идет опережающими темпами. Уже возведен временный мост длиной 130 метров для переправы на правый берег. Завершено устройство бетонно-растворного узла производительностью 60 кубометров в час. Выполнены работы по устройству электроснабжения объекта, установлена вышка сотовой связи.





Для подготовки площадки под строительство здания Белопорожских ГЭС на левом берегу успешно проведены буровзрывные работы, и в марте строители планируют приступить непосредственно к строительству здания.





Высоко оценил темпы работы и вице-премьер правительства Игорь Ширшов, который накануне лично посетил стройплощадку и принял участие в совещании с представителями подрядчика и директора Российского фонда прямых инвестиций Константина Зуданова.





- Мы надеемся на то, что проект будет благополучно завершен и гидроэлектростанции будут введены в эксплуатацию в срок. Понятно, что до этого ещё далеко, но ни правительство, ни заказчик, ни генеральный подрядчик, ни организации, задействованные в данном проекте, не видят каких-либо препятствий для успешной его реализации, - отметил Игорь Ширшов. Он также напомнил, что проект строительства Белопорожских ГЭС включен в перечень приоритетных проектов Федеральной целевой программы «Развитие республики Карелия на период до 2020 года». Строительство электростанций должно быть завершено в конце 2019 года.





Врио главы региона оценил проделанный за четыре месяца с начала реализации проекта объем работ, отметив при этом важность возводимых объектов. По мнению Артура Парфенчикова, реализация проекта внесет существенный вклад в развитие северных территорий республики, а также решит проблему перебоев электроэнергии.





Еще одной темой встречи стало обсуждение перспективного проекта ветрогенерации на территории Карелии. В ноябре 2016 года Китайская компания China State Energy Engineering Corp. (Sinomec) и правительство Карелии подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает строительство первой в республике ветроэлектростанции стоимостью девять миллиардов рублей. Инвестиционный проект рассчитан на 2017-2020 годы и предполагает строительство морской ветроэлектростанции мощностью 60 МВт. Врио главы Карелии поручил оказать всяческую поддержку реализации проекта со стороны правительства региона.





22.02.2017