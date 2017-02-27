27.02.2017
Кадровый вопрос
Руководителя Госкомитета по обеспечению безопасности назначили в Карелии
Врио губернатора вернул в правительство Николая Федотова на его прежнее место.
Указом врио главы Карелии Артура Парфенчикова председателем Государственного комитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения назначен Николай Федотов.
Ранее он занимал эту должность, однако в соответствии с законодательством срок работы председателей республиканских государственных комитетов ограничивался сроком полномочий предыдущего руководителя региона.