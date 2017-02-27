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27.02.2017

Кадровый вопрос

Руководителя Госкомитета по обеспечению безопасности назначили в Карелии

Врио губернатора вернул в правительство Николая Федотова на его прежнее место.

Указом врио главы Карелии Артура Парфенчикова председателем Государственного комитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения назначен Николай Федотов.

Ранее он занимал эту должность, однако в соответствии с законодательством срок работы председателей республиканских государственных комитетов ограничивался сроком полномочий предыдущего руководителя региона.


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