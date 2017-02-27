Данные статистики

Сокращения прошли почти по всем отраслям в Карелии

Сотни человек в республике попали под сокращение в конце прошлого года.





В связи с сокращением численности в IV квартале 2016-го в регионе уволили 460 человек. Об этом сообщили в республиканской службе госстатистики. Процесс коснулся практически всех видов экономической деятельности.





Больше всего работников сократили в организациях, которые относятся к государственному управлению и обеспечению военной безопасности, а также в сфере социального страхования. В этих отраслях с работы уволили 209 сотрудников. Кроме того, 58 человек сократили в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг и еще 45 - это транспорт и связь. Помимо этого, десятки людей лишились своих мест в образовании, строительстве и финансовой деятельности.





27.02.2017