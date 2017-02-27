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27.02.2017

Данные статистики

Сокращения прошли почти по всем отраслям в Карелии

Сотни человек в республике попали под сокращение в конце прошлого года.

В связи с сокращением численности в IV квартале 2016-го в регионе уволили 460 человек. Об этом сообщили в республиканской службе госстатистики. Процесс коснулся практически всех видов экономической деятельности.

Больше всего работников сократили в организациях, которые относятся к государственному управлению и обеспечению военной безопасности, а также в сфере социального страхования. В этих отраслях с работы уволили 209 сотрудников. Кроме того, 58 человек сократили в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг и еще 45 - это транспорт и связь. Помимо этого, десятки людей лишились своих мест в образовании, строительстве и финансовой деятельности.


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  • это цветочки, это далеко не конец.. не работы - пусть едут в Крым, отдыхать (Гость)
    27.02.2017 11:42:03
    +1 -1
  • не работы - пусть едут в Крым, отдыхать

    это цветочки, это далеко не конец
    +100500
    так вате и надо!
    пусть побудут безработными - это из них великодержавную спесь выбьет. (Гость)
    27.02.2017 12:46:49
    +1 1-1
  • Я вам об этом писал в прошлом году, но вы мне не поверили.. Александр (Гость)
    27.02.2017 13:48:50
    +1 1-1
  • Так и до сепаратизьма в карелии недалеко !. Гивий с Мотороллой (Гость)
    27.02.2017 13:59:03
    +1 1-1
  • Небось и кредитов набрано. Поделом запутинскому электорату. (Гость)
    27.02.2017 14:43:24
    +1 1-1
  • у нас только банки и власть процветают (Гость)
    27.02.2017 16:49:53
    +1 1-1

  • Небось и кредитов набрано. Поделом запутинскому электорату
    пусть распарывают матрас (или разбивают хрюшку) с последней заначкой :) (Гость)
    27.02.2017 19:28:46
    +1 -1
  • Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU — Премьер-министр Дмитрий Медведев охарактеризовал ситуацию на рынке труда в России как стабильную, отметив, что с безработицей в РФ справились.
    «Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей», — сказал Медведев, выступая в понедельник на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
    И кому теперь верить?
    Себе. (Гость)
    27.02.2017 20:02:20
    +1 -1


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