Причуды погоды

Оттепель и сильный ветер обещают в Петрозаводске

Синоптики прогнозируют в карельской столице резкое потепление.





Сегодня на заседании штаба по подготовке и проведению отопительного сезона начальник отдела коммунального хозяйства мэрии Геннадий Нюппиев обратился к представителям управляющих компаний города с просьбой обратить внимание на сосульки и наледь на крышах домов.





- Со среды ожидается ухудшение погодных условий: сильный ветер до 17 метров в секунду при значительном потеплении до +4 градусов. Просьба обратить внимание на наледь на крышах и на сосульки. Все это по-прежнему актуально, тем более в связи с оттепелью. Также к оттепели должны быть готовы предприятия, обслуживающие электрические сети, - предупредил Геннадий Нюппиев.





27.02.2017