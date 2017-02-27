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27.02.2017

Причуды погоды

Оттепель и сильный ветер обещают в Петрозаводске

Синоптики прогнозируют в карельской столице резкое потепление.

Сегодня на заседании штаба по подготовке и проведению отопительного сезона начальник отдела коммунального хозяйства мэрии Геннадий Нюппиев обратился к представителям управляющих компаний города с просьбой обратить внимание на сосульки и наледь на крышах домов.

- Со среды ожидается ухудшение погодных условий: сильный ветер до 17 метров в секунду при значительном потеплении до +4 градусов. Просьба обратить внимание на наледь на крышах и на сосульки. Все это по-прежнему актуально, тем более в связи с оттепелью. Также к оттепели должны быть готовы предприятия, обслуживающие электрические сети, - предупредил Геннадий Нюппиев.


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  • прикрыл нюппиев свою жопу
    а вы там держитесь (Гость)
    27.02.2017 12:59:53
    +1 -1


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