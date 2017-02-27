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27.02.2017

Зрелищные гонки

Зимний кайт-марафон «Транс-Онего» снова пройдет в Карелии

Уже в шестой раз акватория Онежского озера станет площадкой для гонок по экспедиционному кайтингу на сверхдлинной дистанции.

Международный зимний кайт-марафон «Транс-Онего-2017» проведут в начале весны с 1 по 5 марта. Этап кубка мира пройдет в Петрозаводске на акватории Онежского озера. Участники гонки поборются на сверхдлинной дистанции.

В этом году заявки подали 30 команд из семи стран: Россия, Румыния, Норвегия, Франция, Финляндия, Швеция, Чехия. Среди участников чемпионы мира - Thomas Sorensen (Норвегия) и наш земляк – Алексей Королько – призер кубка мира 2016 года. Ожидаются чемпионы национальных первенств, в том числе чемпион России, выдающийся петрозаводский гонщик Дмитрий Никуличев.

Онежское озеро в этом году радует организаторов прекрасными условиями для проведения соревнований: крепкий ровный лед, достаточный снежный покров, ровный стабильный ветер и стойкие морозы в течение недели перед стартом.

Старт гонки представляет собой грандиозное зрелище. В течение часа с берега Петрозаводской губы можно будет наблюдать за флотилией разноцветных парусов, уходящих со старта в открытое озеро. На маршруте сразу разворачивается острая борьба. Несмотря на длинную дистанцию, спортсмены часто идут очень плотными группами. Дистанция проходит через заповедные и туристические места Карелии.


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