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27.02.2017

Сезон болезней заканчивается

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Карелии пошла на спад

Жители региона стали меньше простужаться, однако в некоторых случаях все равно приходится прибегать к госпитализации.

На сегодня заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения в целом по республике ниже уровня эпидемического порога на 2%, всего зарегистрировано 5936 случаев. Эпидемический порог не превышен ни в одной возрастной группе. При этом снижение показателя связано с короткой рабочей неделей, считают в Роспотребнадзоре Карелии.

Превышение эпидемического порога не зарегистрировано ни в одной из административных территорий республики, кроме Петрозаводска. В карельской столице заболеваемость ОРВИ превышает уровень эпидемического порога среди совокупного населения на 18,2%, рост отмечается в возрастной группе 15 лет и старше.

Количество госпитализированных больных ОРВИ и гриппом в республике за неделю составило 54 человека, в том числе 47 детей. Кроме того, в республике приостановлен учебный процесс в 19 классах 12 школ и четырех группах четырех детских садов. Полностью закрытых на карантин дошкольных и общеобразовательных учреждений нет.


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