Первые договоренности

Карелия готова увеличить товарооборот с Карачаево-Черкесией

О развитии сотрудничества двух республик шла речь на встрече глав Карачаево-Черкесии и республики Карелия в рамках инвестиционного форума.





В Сочи прошла встреча Артура Парфенчикова с руководителем Карачаево-Черкесской республики Рашидом Темрезовым. Они обсудили вопросы развития сотрудничества между двумя субъектами. Руководители регионов также поговорили об укреплении экономических связей.





- Несмотря на то, что нас разделяют тысячи километров, нам нужно более активно строить межрегиональное сотрудничество в экономической сфере, - отметил врио главы Карелии.





Артур Парфенчиков подчеркнул что, несмотря на незначительный среднегодовой товарооборот между Карелией и Карачаево-Черкесской Республикой, есть ряд перспективных предложений по установлению новых торговых связей. В частности, речь шла об увеличении прямых поставок на продовольственный рынок региона фруктово-ягодной и овощной продукции из Карачаево-Черкесии.

- Важно, чтобы это был качественный отечественный продукт по приемлемой цене, - подчеркнул Артур Парфенчиков.





О намерении выделить конкретные направления сотрудничества заявил и глава Карачаево-Черкесии. Как пояснил Рашид Темрезов, с учетом активно развивающегося туристического кластера в регионе, особый интерес вызывают поставки из Карелии готовых деревянных конструкций для домостроения.





По итогам встречи стороны договорились о визите делегации Карачаево-Черкесии в Карелию с целью знакомства с деревообрабатывающим производством. Также главы регионов выразили готовность подписать соглашение о сотрудничестве двух республик.





27.02.2017