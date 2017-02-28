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28.02.2017

Лидирующие позиции

Карелия вошла в десятку самых популярных регионов России для экотуризма

Самыми посещаемыми местами в республике признаны горный парк "Рускеала" и заповедник "Кивач".

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru по рейтингу забронированных отелей рядом с национальными природными парками и заповедниками определил самые популярные регионы России для экологического туризма. В первую десятку вошли Приморье, Красноярский край, Московская область, Вологодская область, Алтайский край, Карелия, Хакасия, Бурятия, Коми и Камчатка.

По данным сервиса, туристы, посещающие Карелию, платят за проживание в гостинице в среднем 2,6 тысяч рублей в сутки. Большой популярностью у туристов пользуются горный парк "Рускеала" в Сортавальском районе и заповедник "Кивач" в Кондопожском районе.

Отметим, что в нашей республике есть три национальных парка – «Водлозерский», «Паанаярви» и «Калевальский». «Водлозерский» парк болотно-лесной, парк «Паанаярви» – горный. В обоих развивается туристская инфраструктура, экологический, водно-спортивный и рыболовный туризм.

В нашей стране насчитывается 50 национальных парков, 103 государственных природных заповедника и 61 заказник, которые относятся к особо охраняемым природным территориям. В топ-10 природных биосферных заповедников России, популярных у туристов, входят: «Столбы» (Красноярский край), Тебердинский (Карачаево-Черкесия), Кавказский (Адыгея, Карачаево-Черкесия и Краснодарский край), Алтайский (Алтай), Ильменский (Челябинская область), Приокско-Террасный (Московская область), Жигулевский (Самарская область), «Кивач» (Карелия), «Шульган-Таш» (Башкирия) и Окский (Рязанская область).


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  • Жрать охота.. ватник со стажем (Гость)
    28.02.2017 13:24:04
    +1 -1
  • Карелия вошла в десятку самых популярных регионов России для экотуризма
    Это специфика внутреннего туризма в Ватастане.
    В Карелию едут бедные, невыездные (силовики, чиновники), патриотнутые и прочий неадекват.
    С профессиональной точки зрения, поездка в Карелию - это разводилово. (Гость)
    28.02.2017 13:44:16
    +1 -1

  • поездка в Карелию - это разводилово
    +100500
    пипл скоро прочухает развод и эта дурная мода закончится...и, у кого есть возможность, потянутся обратно за качеством в Европу.
    собственно, это мы уже и наблюдаем в Финляндии :) (Гость)
    28.02.2017 14:15:13
    +1 1-1

  • Это специфика внутреннего туризма в Ватастане.
    В Карелию едут бедные, невыездные (силовики, чиновники), патриотнутые и прочий неадекват.
      Эт точно. Приедет турист на Кивач: какая тут нахуй алмазами искрится пенная гора? Желтыми брызгами ручейком струячится. Полное разводилово. Аналогично с марциальной водой.. местный (Гость)
    28.02.2017 18:23:03
    +1 -1
  • местный

    Приедет турист на Кивач: какая тут нахуй алмазами искрится пенная гора?
    и комарики с мошкарой (Гость)
    28.02.2017 20:11:41
    +1 -1

  • и комарики с мошкарой
    и всё это на фоне депрессивного карельского быта - сплошной позитив :) (Гость)
    01.03.2017 12:55:00
    +1 -1


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