Лидирующие позиции

Карелия вошла в десятку самых популярных регионов России для экотуризма

Самыми посещаемыми местами в республике признаны горный парк "Рускеала" и заповедник "Кивач".





Сервис поиска отелей RoomGuru.ru по рейтингу забронированных отелей рядом с национальными природными парками и заповедниками определил самые популярные регионы России для экологического туризма. В первую десятку вошли Приморье, Красноярский край, Московская область, Вологодская область, Алтайский край, Карелия, Хакасия, Бурятия, Коми и Камчатка.





По данным сервиса, туристы, посещающие Карелию, платят за проживание в гостинице в среднем 2,6 тысяч рублей в сутки. Большой популярностью у туристов пользуются горный парк "Рускеала" в Сортавальском районе и заповедник "Кивач" в Кондопожском районе.





Отметим, что в нашей республике есть три национальных парка – «Водлозерский», «Паанаярви» и «Калевальский». «Водлозерский» парк болотно-лесной, парк «Паанаярви» – горный. В обоих развивается туристская инфраструктура, экологический, водно-спортивный и рыболовный туризм.





В нашей стране насчитывается 50 национальных парков, 103 государственных природных заповедника и 61 заказник, которые относятся к особо охраняемым природным территориям. В топ-10 природных биосферных заповедников России, популярных у туристов, входят: «Столбы» (Красноярский край), Тебердинский (Карачаево-Черкесия), Кавказский (Адыгея, Карачаево-Черкесия и Краснодарский край), Алтайский (Алтай), Ильменский (Челябинская область), Приокско-Террасный (Московская область), Жигулевский (Самарская область), «Кивач» (Карелия), «Шульган-Таш» (Башкирия) и Окский (Рязанская область).





28.02.2017