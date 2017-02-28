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28.02.2017

Продуктовая корзина

Лук, яблоки и огурцы выросли в цене в Карелии

За неделю в магазинах республики подорожали одни из самых покупаемых овощей.

С 21 по 27 февраля 2017 среди плодоовощной продукции в регионе повысились цены на яблоки на 3,1%, репчатый лук - на 2,9%, морковь - 2,4%, картофель - на 2,2% и свежие огурцы - на 1,1%. Также на 0,5% подорожали шлифованный рис, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, на 0,4% – маргарин и чай чёрный байховый.

В то же время, по данным Карелиястата, снизились цены на свежие помидоры и капусту белокачанную на 4,6% и 2,4% соответственно. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров за неделю сахарный песок, куриные яйца и говядина (кроме бескостного мяса) подешевели на 1,1%, крупа гречневая-ядрица – на 0,7%.

Автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 и выше стал дороже на 0,1%.


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  • Вы уж держитесь там. Главное, что гречка не сильно дорожает.. Александр (Гость)
    28.02.2017 20:16:13
    +1 -1
  • Сашко ! Не заметили ! Сам держись там,в Чухше ! (Гость)
    28.02.2017 21:04:45
    +1 -1
  • В чушке походу вы уважаемые господа,великие обладатели Крыма!!!!))))
    Слетайте туда да нережте себе лучку,натрусите яблочек и огурчиков!)))
    -А мы с Саньком по старинке,в маркет!!!)))))). helganz70 (Гость)
    01.03.2017 09:27:59
    +1 -1
  • helganz70

    А мы с Саньком по старинке,в маркет!!!)))))). helganz70 (Гость)
      Если беженцы пустят (Гость)
    01.03.2017 09:36:07
    +1 -1
  • Да пофиг. Патрионутая вата пусть жрет ржаные калитки с картошкой и постится. Нормальные люди вкушают сочный бифштекс.. ушлый пенс (Гость)
    01.03.2017 09:44:43
    +1 -1
  • helganz70

    А мы с Саньком по старинке,в маркет!!!)))))). helgan
      А он тебя с собой не приглашал. Ты для него быдлятина с помойки. Он такими брезгует. (Гость)
    01.03.2017 11:58:02
    +1 -1


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