Продуктовая корзина

Лук, яблоки и огурцы выросли в цене в Карелии

За неделю в магазинах республики подорожали одни из самых покупаемых овощей.





С 21 по 27 февраля 2017 среди плодоовощной продукции в регионе повысились цены на яблоки на 3,1%, репчатый лук - на 2,9%, морковь - 2,4%, картофель - на 2,2% и свежие огурцы - на 1,1%. Также на 0,5% подорожали шлифованный рис, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, на 0,4% – маргарин и чай чёрный байховый.





В то же время, по данным Карелиястата, снизились цены на свежие помидоры и капусту белокачанную на 4,6% и 2,4% соответственно. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров за неделю сахарный песок, куриные яйца и говядина (кроме бескостного мяса) подешевели на 1,1%, крупа гречневая-ядрица – на 0,7%.





Автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 и выше стал дороже на 0,1%.





28.02.2017