Безрадужные итоги

Долги организаций по зарплате за месяц выросли в Карелии на 44%

28.02.2017

Различные предприятия и

компании в республике задолжали сотрудникам почти 50 миллионов рублей.

На 1 февраля 2017 года размер

просроченной задолженности по заработной плате в крупных и средних организациях

составил 48 миллионов 338 тысяч рублей. По сравнению с 1 января этого года

сумма увеличилась на 44,1%.

Численность работников

списочного и несписочного состава, перед которыми имеется задолженность,

составила 2017 человек. Просроченная задолженность по зарплате из-за отсутствия

у организаций собственных средств - 48 миллионов 222 тысячи рублей, или 99,8%

от общей суммы. Задолженность из-за несвоевременного получения средств из

бюджетов всех уровней составила 116 тысяч рублей, или 0,2% от общей суммы,

сообщает Карелиястат.