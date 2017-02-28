28.02.2017
Безрадужные итоги
Долги организаций по зарплате за месяц выросли в Карелии на 44%
Различные предприятия и
компании в республике задолжали сотрудникам почти 50 миллионов рублей.
На 1 февраля 2017 года размер
просроченной задолженности по заработной плате в крупных и средних организациях
составил 48 миллионов 338 тысяч рублей. По сравнению с 1 января этого года
сумма увеличилась на 44,1%.
Численность работников
списочного и несписочного состава, перед которыми имеется задолженность,
составила 2017 человек. Просроченная задолженность по зарплате из-за отсутствия
у организаций собственных средств - 48 миллионов 222 тысячи рублей, или 99,8%
от общей суммы. Задолженность из-за несвоевременного получения средств из
бюджетов всех уровней составила 116 тысяч рублей, или 0,2% от общей суммы,
сообщает Карелиястат.