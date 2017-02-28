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28.02.2017

Безрадужные итоги

Долги организаций по зарплате за месяц выросли в Карелии на 44%

Различные предприятия и
компании в республике задолжали сотрудникам почти 50 миллионов рублей.


На 1 февраля 2017 года размер
просроченной задолженности по заработной плате в крупных и средних организациях
составил 48 миллионов 338 тысяч рублей. По сравнению с 1 января этого года
сумма увеличилась на 44,1%.


Численность работников
списочного и несписочного состава, перед которыми имеется задолженность,
составила 2017 человек. Просроченная задолженность по зарплате из-за отсутствия
у организаций собственных средств - 48 миллионов 222 тысячи рублей, или 99,8%
от общей суммы. Задолженность из-за несвоевременного получения средств из
бюджетов всех уровней составила 116 тысяч рублей, или 0,2% от общей суммы,
сообщает Карелиястат.


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  • Всё просто. Срочно менять кабинет Медведева и его в первую очередь.И давно нужно было с его вредной политикой. (Гость)
    28.02.2017 17:45:21
    +1 -1

  • Всё просто. Срочно менять кабинет Медведева и его в первую очередь.И давно нужно было с его вредной политикой.
      Не смеши. Менять надо быдлотень и вату. Впрочем, мне уже давно на них насрать. (Гость)
    28.02.2017 18:12:46
    +1 -1
  • А быдло тень и вата это кто такие? (Гость)
    28.02.2017 18:56:38
    +1 -1
  • Артурчик виноват. (Гость)
    28.02.2017 20:13:32
    +1 -1
  • Жги Обама тут людей нет одна вата (Гость)
    28.02.2017 20:34:09
    +1 -1

  • Срочно менять кабинет Медведева и его в первую очередь.

    Нет. В первую очередь надо менять Путина. Только кто будет это делать? Может ты попробуешь?. Александр (Гость)
    28.02.2017 22:21:15
    +1 1-1


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