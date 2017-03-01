Приведут в порядок

Жителей Карелии просят предложить идеи по благоустройству моногородов

В каждом моногороде республике решено выбрать центральную улицу, которую в дальнейшем приведут в порядок.





Проектный комитет по развитию моногородов предложил определить в каждом из них основную улицу.





- Мы сейчас определяем улицы, на которых нужно провести благоустройство. Мы хотим, чтобы не губернатор или мэр, а горожане сами нам подтвердили, что это главная улица. Только тогда мы ее включим в программу «Комплексное развитие моногородов». Мы хотим, чтобы разные слои населения - пенсионеры, молодежь - через публичное обсуждение сказали бы нам, какой облик этой главной улицы они хотят видеть в своём городе», - подчеркнул первый вице-премьер Игорь Шувалов.





Жители моногородов Карелии могут зайти на краудсорсинговую платформу моногорода.рф в раздел «Голосование» и предложить улицу для благоустройства, а также идеи по ее улучшению.





Определение центральных улиц в моногородах продлится до 15 марта 2017 года. Затем полученные данные будут проанализированы и переданы правительству РФ, региональным и муниципальным властям.





В дальнейшем приоритетной программой «Комплексное развитие моногородов» предусмотрено проведение благоустройства основной улицы в каждом российском моногороде.

Напомним, что сайт моногорода.рф создан в конце декабря 2016 года как коммуникационная площадка программы «Пять шагов благоустройства», которая реализуется в рамках совместного комплексного проекта развития городской среды, разработанной Агентством ипотечного жилищного кредитования и КБ «Стрелка» при поддержке Фонда развития моногородов.





На сайте есть информация о моногородах, актуальные новости из регионов и площадка для краудсорсинга, где к 27 февраля 2017 года собралось уже более 5000 предложений от жителей моногородов, собранных в специальном разделе «Идеи». Согласно данным, полученным к середине февраля, более 10% опрошенных выдвигает идеи по благоустройству центральных городских пространств: улиц, площадей и бульваров.





01.03.2017