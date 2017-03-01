Происшествие на дороге

Машина во время обгона врезалась во встречное авто в Карелии

В Олонецком районе после аварии потерпевшая женщина попала в больницу.





Дорожный инцидент произошел накануне днем на 340-м километре трассы "Кола". По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Mitsubishi для обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Mercedes. От удара первую иномарку отбросило на дорожное силовое ограждение. После чего она по касательной врезалась ВАЗ-21074.





В результате ДТП 45-летняя пассажирка Mitsubishi получила травмы, ее доставили в медучреждение, рассказали в ГИБДД Карелии.





Добавим, что за минувший месяц на дорогах Карелии произошло 36 аварий, 52 участника движения получили ранения различной степени тяжести, два человека погибли.





01.03.2017