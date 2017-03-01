Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
01.03.2017

Происшествие на дороге

Машина во время обгона врезалась во встречное авто в Карелии

В Олонецком районе после аварии потерпевшая женщина попала в больницу.

Дорожный инцидент произошел накануне днем на 340-м километре трассы "Кола". По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Mitsubishi для обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Mercedes. От удара первую иномарку отбросило на дорожное силовое ограждение. После чего она по касательной врезалась ВАЗ-21074.

В результате ДТП 45-летняя пассажирка Mitsubishi получила травмы, ее доставили в медучреждение, рассказали в ГИБДД Карелии.

Добавим, что за минувший месяц на дорогах Карелии произошло 36 аварий, 52 участника движения получили ранения различной степени тяжести, два человека погибли.


« Житель Архангельской области рискует получить срок за попытку откупиться от ГИБДД КарелииДесятки шуб на четыре миллиона рублей арестовали в Карелии »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]