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01.03.2017

Результат нарушений

Десятки шуб на четыре миллиона рублей арестовали в Карелии

В республике в одном из магазинов меховую одежду продавали с нарушениями обязательных требований.

Управление Роспотребнадзора контролирует оборот швейных меховых изделий на территории республики. Так в середине февраля из карельской таможни поступила информация, что индивидуальный предприниматель, торгующий мехами, нарушил закон.

Как выяснилось во время расследования, бизнесмен продавал меховые изделия, которые не были маркированы контрольными (идентификационными) знаками. В результате надзорное ведомство арестовало 40 шуб общей стоимостью чуть более четырех миллионов рублей. Возбуждено административное дело.


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