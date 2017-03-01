Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
01.03.2017

Оригинальное решение

Макет солнечной системы могут установить в Петрозаводске вместо Биг-Бена

Облик площади Гагарина может существенно поменяться. По проекту архитектором нынешнюю стелу заменит композиция из планет с орбитами и застывшего водопада.

Мэрия подвела итоги конкурса на лучший эскизный проект благоустройства площади Гагарина. Всего в администрацию представили 14 заявок. Победителем признали работу Александра Кима и Алексея Скрипицына.

Идея их проекта основывается на самом названии площади, носящей имя космонавта Юрия Гагарина. Тема космоса взята за основу всей фигуры. Центральной частью площади является скульптурно-пространственная композиция в виде макета нашей солнечной системы. В дополнении предлагается выполнить декоративную композицию из гранитных разноцветных полированных шаров разных диаметров, символизирующие планеты солнечной системы. «Орбиты» планет выполнены из полированных латунных полос вмонтированных в гранитную поверхность покрытия площади. Символы космоса, лесов, камня и водопадов Карелии присутствуют во всей скульптуре.



Динамичная центральная часть композиции - шар «Солнце» с водопадами и устремленными в высь стилизованными рыбами, выполненными из латуни. Шар и застывший в движении водопад размещены на гранитном постаменте – диске («Солнечная система с орбитами планет»). Такое решение наиболее ярко раскрывает собирательный образ вселенной и ее частиц: водопада – символа силы жизни и рыб, преодолевающих потоки воды, устремленных вверх на нерест – символ торжества продолжения жизни на Земле. Скульптуру предлагается выполнить высотой 2,50 метров.



Все элементы композиции, светильников, зеленых насаждений и скамеек располагаются по разным условным радиусам от центра площади. По проекту планируется мощение с применением разных сортов гранита. «Рассыпанные звезды» нашли свое отражение в декоративной плитке: латунная вставка «орбит планет», тротуарные встраиваемые светильники разных диаметров, светодиодная круглая брусчатка, рельеф в гранитном мощении. Установки встроенного ландшафтного освещения в поверхности площади и шарообразные светильники около зеленых насаждений придадут театральность пространственно-скульптурной композиции. Предполагается установить разноцветные встроенные светильники у оснований всех гранитных и металлических шаров для их подсветки и авторские скамьи и урны из искусственного камня и металла, отвечающие стилю космоса и карельского края.




« Артур Парфенчиков готов пригласить Ширшину в Общественный совет

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]