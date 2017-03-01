Оригинальное решение

Макет солнечной системы могут установить в Петрозаводске вместо Биг-Бена

Облик площади Гагарина может существенно поменяться. По проекту архитектором нынешнюю стелу заменит композиция из планет с орбитами и застывшего водопада.





Мэрия подвела итоги конкурса на лучший эскизный проект благоустройства площади Гагарина. Всего в администрацию представили 14 заявок. Победителем признали работу Александра Кима и Алексея Скрипицына.





Идея их проекта основывается на самом названии площади, носящей имя космонавта Юрия Гагарина. Тема космоса взята за основу всей фигуры. Центральной частью площади является скульптурно-пространственная композиция в виде макета нашей солнечной системы. В дополнении предлагается выполнить декоративную композицию из гранитных разноцветных полированных шаров разных диаметров, символизирующие планеты солнечной системы. «Орбиты» планет выполнены из полированных латунных полос вмонтированных в гранитную поверхность покрытия площади. Символы космоса, лесов, камня и водопадов Карелии присутствуют во всей скульптуре.













Динамичная центральная часть композиции - шар «Солнце» с водопадами и устремленными в высь стилизованными рыбами, выполненными из латуни. Шар и застывший в движении водопад размещены на гранитном постаменте – диске («Солнечная система с орбитами планет»). Такое решение наиболее ярко раскрывает собирательный образ вселенной и ее частиц: водопада – символа силы жизни и рыб, преодолевающих потоки воды, устремленных вверх на нерест – символ торжества продолжения жизни на Земле. Скульптуру предлагается выполнить высотой 2,50 метров.













Все элементы композиции, светильников, зеленых насаждений и скамеек располагаются по разным условным радиусам от центра площади. По проекту планируется мощение с применением разных сортов гранита. «Рассыпанные звезды» нашли свое отражение в декоративной плитке: латунная вставка «орбит планет», тротуарные встраиваемые светильники разных диаметров, светодиодная круглая брусчатка, рельеф в гранитном мощении. Установки встроенного ландшафтного освещения в поверхности площади и шарообразные светильники около зеленых насаждений придадут театральность пространственно-скульптурной композиции. Предполагается установить разноцветные встроенные светильники у оснований всех гранитных и металлических шаров для их подсветки и авторские скамьи и урны из искусственного камня и металла, отвечающие стилю космоса и карельского края.













01.03.2017