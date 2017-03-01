Уровень доходов

Зарплаты учителей снизились в Карелии

Средний заработок преподавателей школ в республике стал чуть меньше, чем два года назад.





По данным Карелиястата, средняя зарплата учителей общеобразовательных учреждений в регионе в 2016 году составила 28872 рубля. При этом за год показатель практически не изменился, хотя все-таки немного снизился. В 2015 году, утверждает статистика, средняя заработная плата преподавателей школ составляла 28800 рублей.





В то же время изменились показатели отдельно по районам. Так, в Костомукше заработок учителей снизился с 36191 до 34388 рублей, в Калевальском районе в 2015-м педагогам платили 36125, а в 2016 году уже 34613 рублей. Кроме того, примерно на тысячу рублей упали зарплаты в школах Лахденпохского и Беломорского районов. Больше всего – с 40158 до 37597 - сократились заработки преподавателей общеобразовательных учреждений в Лоухском районе. Добавим, что в Петрозаводске средний показатель в этой сфере составляет 26659 рублей.





01.03.2017