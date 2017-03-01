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01.03.2017

Уровень доходов

Зарплаты учителей снизились в Карелии

Средний заработок преподавателей школ в республике стал чуть меньше, чем два года назад.

По данным Карелиястата, средняя зарплата учителей общеобразовательных учреждений в регионе в 2016 году составила 28872 рубля. При этом за год показатель практически не изменился, хотя все-таки немного снизился. В 2015 году, утверждает статистика, средняя заработная плата преподавателей школ составляла 28800 рублей.

В то же время изменились показатели отдельно по районам. Так, в Костомукше заработок учителей снизился с 36191 до 34388 рублей, в Калевальском районе в 2015-м педагогам платили 36125, а в 2016 году уже 34613 рублей. Кроме того, примерно на тысячу рублей упали зарплаты в школах Лахденпохского и Беломорского районов. Больше всего – с 40158 до 37597 - сократились заработки преподавателей общеобразовательных учреждений в Лоухском районе. Добавим, что в Петрозаводске средний показатель в этой сфере составляет 26659 рублей.


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  • Думаю,что маловато обама снизил зрплту, но радует,что это для начала, потом ещё и задержки начнутся (Гость)
    01.03.2017 22:05:21
    +1 1-1
  • Зарплаты директоров и чиновников от образования повысились, потому у учителей снизились. (Гость)
    01.03.2017 22:08:40
    +1 -1
  • Это вам за Крым и за Донбасс!. Александр (Гость)
    02.03.2017 01:13:42
    +1 1-1
  • Зажрались училки. Не нравится - ищите другую работу. Я своим холопам в редких случаях двадцатку плачу, в основном не более 15.. успешный бизнесмен (Гость)
    02.03.2017 08:44:49
    +1 -1


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