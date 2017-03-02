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02.03.2017

Авария на трассе

Двое человек пострадали в ДТП на трассе в Карелии

В Сегежском районе на федеральной дороге столкнулись два автомобиля, есть потерпевшие.

Авария произошла накануне днем на 707-м километре трассы "Кола". По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Vortex Tingo, при обгоне столкнулся со встречной машиной Кia.

В результате происшествия 53-летний водитель первой иномарки получил травмы, его госпитализировали. Кроме того, пострадала 27-летняя пассажирка Кia, ей назначено амбулаторное лечение, сообщили в ГИБДД Карелии.


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