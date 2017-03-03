Радуют болельщиков

Хоккейная команда «СКА-Карелия» вышла в плей-офф молодежной лиги

На грядущих выходных в Кондопоге наша сборная сыграет первую серию 1/8 финала Национальной молодежной хоккейной лиги.





Матч с соперниками из команды «Тверичи» карельские армейцы проведут в городе бумажников на домашней арене 4 и 5 марта в 17.00. Нашим спортсменам впервые удалось выйти из Регулярного Первенства и попробовать свои силы в рамках плей-офф. Для прохождения в 1/8 финала «СКА-Карелии» необходимо трижды выиграть у «Тверичей».





В целом в этом сезоне «СКА-Карелия» продолжает показывать достойный результат и радовать своих болельщиков в Регулярном Первенстве. По информации клуба, наша команда заняла четвертое место в конференции «Запад», набрав 88 очков в 44 играх.





Что касается самого результативного игрока, то им в нашей команде стал нападающий Никита Нестеров. В его активе 14 заброшенных шайб и 15 результативных передач. Лучшим голкипером команды является Ярослав Кифоренко. За сезон Ярославу удалось отразить 548 шайб из 602 брошенных по нашим воротам.





03.03.2017