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03.03.2017

На заметку

День открытых дверей проведут в ПетрГУ для школьников Петрозаводска

Будущие абитуриенты и их родители во время посещения университета смогут узнать о программах обучения, которые предлагает вуз, и познакомится с преподавателями.

По традиции Петрозаводский государственный университет приглашает нынешних выпускников провести один день в альма-матер. День открытых дверей ПетрГУ проведет 26 марта. Во врем мероприятия учителя, будущие абитуриенты и их родители смогут познакомиться с преподавателями и студентами образовательных институтов госуниверситета, образовательными программами и правилами приема на 2017 год. Начало в 12 часов в актовом зале главного корпуса.


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  • ПетрГУ может радоваться - конкуренция со стороны финских ВУЗов уменьшится из-за введения платы для нерезидентов ЕС.
    хотя как знать - цена и ценность разные вещи... ;). Gaylord Focker (Гость)
    03.03.2017 11:29:19
    +1 -1
  • Ценность ПетрГУ - это ты з@л#пил!. Ценность Вануату (Гость)
    03.03.2017 14:51:58
    +1 -1
  • Я туда не пошел учиться,уехал в Питер..вот это были студенческие годы...Ах мой Политех!! (Гость)
    03.03.2017 18:33:01
    +1 -1

  • Я туда не пошел учиться,уехал в Питер..вот это были студенческие годы...Ах мой Политех!!
      Одним пидором меньше (Гость)
    03.03.2017 18:47:34
    +1 -1

  • Одним пидором меньше (
    Цыц, деревня! Под лавку , живо! (Гость)
    03.03.2017 19:14:35
    +1 -1


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