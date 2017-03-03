На заметку

День открытых дверей проведут в ПетрГУ для школьников Петрозаводска

Будущие абитуриенты и их родители во время посещения университета смогут узнать о программах обучения, которые предлагает вуз, и познакомится с преподавателями.





По традиции Петрозаводский государственный университет приглашает нынешних выпускников провести один день в альма-матер. День открытых дверей ПетрГУ проведет 26 марта. Во врем мероприятия учителя, будущие абитуриенты и их родители смогут познакомиться с преподавателями и студентами образовательных институтов госуниверситета, образовательными программами и правилами приема на 2017 год. Начало в 12 часов в актовом зале главного корпуса.





03.03.2017