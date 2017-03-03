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03.03.2017

Разгильдяйство на местах

Чиновники в Карелии по халатности не включили 129 домов в программу расселения жилья

В республике провели инвентаризацию жилищного фонда и выяснили, что из-за халатности местных властей 129 аварийных здания не вошли в программу расселения ветхого фонда.

В Карелии подвели итоги инвентаризации жилищного фонда. В результате проверки выявлено 129 многоквартирных домов, которые признаны аварийными до 1 января 2012 года, но не попали в действующую программу расселения. Речь идет о 23 тысячах квадратных метрах, на которых проживает более тысячи жителей республики. Данный факт врио главы Карелии назвал разгильдяйством и пообещал разобраться с теми, кто ненадлежащим образом формировал списки домов для участия в программе.

- Люди не должны страдать из-за того, что местные администрации не смогли дать полную информацию о состоянии жилого фонда в подведомственном районе. Из-за чьей-то халатности ряд домов не вошел в действующую программу переселения, и на эти дома не было запланировано финансирование. Оставить без внимания эту ситуацию, несмотря на сроки давности, правительство Карелии не имеет права, - заявил Артур Парфенчиков.

Он также потребовал предоставить ему полную информацию о качестве работ местных администраций. Этот вопрос врио губернатора поднял на совещании у полномочного представителя президента России на Северо-Западе Николае Цуканове. На совещании озвучили, что потребность в дополнительном финансировании на данные дома составляет 942 миллиона рублей. В настоящее время в консолидированном бюджете республики таких средств нет. В связи с чем Артур Парфенчиков дал поручение Минстрою региона подготовить и направить в адрес Фонда содействия реформированию ЖКХ и в аппарат полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе обращение о выделении дополнительного финансирования Карелии на расселение этих неучтенных домов.

- С учетом упущенного времени, конечно, сейчас сложно решить вопрос в рамках действующей программы расселения. Но мы обязаны использовать все возможные способы, чтобы решить этот вопрос, - подчеркнул руководитель региона.


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  • За халатность кто ответит ? (Гость)
    03.03.2017 11:10:04
    +1 -1
  • Пресса Карельская -проконтролируйте обещание губернатора. И будет ВАМ ЧЕСТЬ И ХВАЛА.. евсей (Гость)
    03.03.2017 12:57:51
    +1 -1
  • кто командовал и набирал на работу этих чиновников ? (Гость)
    03.03.2017 16:22:11
    +1 -1


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