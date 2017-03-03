Разгильдяйство на местах

Чиновники в Карелии по халатности не включили 129 домов в программу расселения жилья

В республике провели инвентаризацию жилищного фонда и выяснили, что из-за халатности местных властей 129 аварийных здания не вошли в программу расселения ветхого фонда.





В Карелии подвели итоги инвентаризации жилищного фонда. В результате проверки выявлено 129 многоквартирных домов, которые признаны аварийными до 1 января 2012 года, но не попали в действующую программу расселения. Речь идет о 23 тысячах квадратных метрах, на которых проживает более тысячи жителей республики. Данный факт врио главы Карелии назвал разгильдяйством и пообещал разобраться с теми, кто ненадлежащим образом формировал списки домов для участия в программе.





- Люди не должны страдать из-за того, что местные администрации не смогли дать полную информацию о состоянии жилого фонда в подведомственном районе. Из-за чьей-то халатности ряд домов не вошел в действующую программу переселения, и на эти дома не было запланировано финансирование. Оставить без внимания эту ситуацию, несмотря на сроки давности, правительство Карелии не имеет права, - заявил Артур Парфенчиков.





Он также потребовал предоставить ему полную информацию о качестве работ местных администраций. Этот вопрос врио губернатора поднял на совещании у полномочного представителя президента России на Северо-Западе Николае Цуканове. На совещании озвучили, что потребность в дополнительном финансировании на данные дома составляет 942 миллиона рублей. В настоящее время в консолидированном бюджете республики таких средств нет. В связи с чем Артур Парфенчиков дал поручение Минстрою региона подготовить и направить в адрес Фонда содействия реформированию ЖКХ и в аппарат полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе обращение о выделении дополнительного финансирования Карелии на расселение этих неучтенных домов.





- С учетом упущенного времени, конечно, сейчас сложно решить вопрос в рамках действующей программы расселения. Но мы обязаны использовать все возможные способы, чтобы решить этот вопрос, - подчеркнул руководитель региона.





03.03.2017