Полет фантазии

Жителям Карелии предлагают придумать талисман Всемирного фестиваля молодежи

Открыт прием заявок на творческий конкурс «Корпоративный талисман ВФМС2017», в рамках которого всем желающим старше 18 лет предлагают создать талисман для Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября.





В памяти участников ВФМС 1985-го года сохранился образ голубоглазой и русоволосой улыбчивой девочки Катюши, держащей в руках голубя. Ее изображения в дни фестиваля украшали Москву, значки с ней моментально исчезали с прилавков сувенирных магазинов, а куклы Катюш увозили с собой иностранные гости столицы во все уголки мира. Поэтому организаторы ВФМС2017 решили возобновить добрую традицию и провести конкурс на создание символа грядущего фестиваля.





Участие в конкурсе бесплатно, главные условия: работа должна отражать концепцию, задачи и ценности ВФМС, являться авторской и выполненной специально для конкурса, фотографии и рисунки должны быть собственными. В конкурсных работах не допускаются ссылки на сторонние ресурсы, политическая, религиозная и прочая пропаганда, ложная информация, призывы к национальной розни, клевета и личные нападки, ненормативная лексика, а также нарушение авторских прав.





Фотографии и рисунки должны соответствовать одному из следующих форматов: Jpeg, PSD, *.TIFF, *.BMP, *.PNG, *.JPG или *.GIF и в общей сложности быть объемом не более 1 Мб. Участник, загружающий материал, обязан являться его автором. Заявки принимаются до 15 марта на электронный адресsymbol@russia2017.com





Оценка конкурсных работ включает в себя три этапа: отбор с точки зрения соответствия тематике конкурса; отбор экспертного жюри, в состав которого войдут представители Оргкомитета, Дирекции, Национального подготовительного комитета и Общественные послы фестиваля; открытое голосование. 10 лучших вариантов работ будут размещены на официальном сайте russia2017.com и в социальных сетях фестиваля для проведения общего голосования. Победителем конкурса станет общепризнанный лидер голосования.

Подробная информация о конкурсе доступна на официальном сайте ВФМС Официальными партнёрами конкурса стали Союз художников России, крупнейшие российские профильные вузы.





03.03.2017