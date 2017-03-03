Обычная история

Недавно отремонтированная дорога на Суоярвской в Петрозаводске уже разваливается

Общественные контролеры нашли свежие ямы на городских магистралях, которые приводили в порядок меньше года назад.





В карельской столице с приходом весны с дорог снова начинает сходить асфальт. Накануне, 2 марта, общественные контролеры зафиксировали разрушение верхнего слоя асфальтобетонного покрытия у дома №8 по улице Суоярвская. На этом участке щебень буквально вымывается на протяжении порядка 35 метров. Контролеры уже составили акт для предъявления подрядчику.

- Отремонтированная в 2016 году дорога разваливается на глазах! По неподтвержденной пока информации ремонт на субподряде производило Кондопожское ДРСУ, - опубликовано в группе общественных контролеров в социальной сети "ВКонтакте".













Кроме того, на улице Суоярвской также зафиксированы ямы около домов №№26 и №32. Водителям рекомендуют быть осторожнее.





Напомним, проект «Общественный контроль за ремонтом дорог» стартовал в Петрозаводске в 2016 году по инициативе председателя Петросовета Геннадия Боднарчука. Практика общественного контроля быстро доказала свою эффективность и была высоко оценена на федеральном уровне.













03.03.2017