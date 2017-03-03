Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
03.03.2017

Обычная история

Недавно отремонтированная дорога на Суоярвской в Петрозаводске уже разваливается

Общественные контролеры нашли свежие ямы на городских магистралях, которые приводили в порядок меньше года назад.

В карельской столице с приходом весны с дорог снова начинает сходить асфальт. Накануне, 2 марта, общественные контролеры зафиксировали разрушение верхнего слоя асфальтобетонного покрытия у дома №8 по улице Суоярвская. На этом участке щебень буквально вымывается на протяжении порядка 35 метров. Контролеры уже составили акт для предъявления подрядчику.
- Отремонтированная в 2016 году дорога разваливается на глазах! По неподтвержденной пока информации ремонт на субподряде производило Кондопожское ДРСУ, - опубликовано в группе общественных контролеров в социальной сети "ВКонтакте".



Кроме того, на улице Суоярвской также зафиксированы ямы около домов №№26 и №32. Водителям рекомендуют быть осторожнее.

Напомним, проект «Общественный контроль за ремонтом дорог» стартовал в Петрозаводске в 2016 году по инициативе председателя Петросовета Геннадия Боднарчука. Практика общественного контроля быстро доказала свою эффективность и была высоко оценена на федеральном уровне.




« Житель Карелии пытался перевезти через границу почти 15 килограммов финской едыТуристический кластер «Южная Карелия» дополнительно получил 130 миллионов »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Чапаева также разваливается (Гость)
    03.03.2017 16:19:37
    +1 -1
  • счас позвоню генерал-губернатору.он вас тудыть...кто из общественных контролеров наблюдал за ремонтом ул.Суоярвской...а крику было... (Гость)
    03.03.2017 18:30:44
    +1 -1

  • счас позвоню генерал-губернатору.он вас тудыть...
      Вовик с евсеем на связи. Чего изволите? (Гость)
    03.03.2017 18:48:52
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]