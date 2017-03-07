Вирус не дремлет

Одну школу полностью закрыли на карантин в Карелии

За неделю в республике практически не изменился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.





Всего на сегодня в регионе жертвами вирусных инфекций стали 5813 человек. При этом заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения в целом по Карелии ниже уровня эпидемического порога на 3,8%. По сравнению с предыдущей неделей этот показатель снизился на 2,0%.





Превышение эпидпорога не зарегистрировано ни в одной из административных территорий республики. В Петрозаводске заболеваемость ОРВИ ниже уровня эпидемического порога на 2,4%, всего зарегистрировано 2862 случаев.





Кроме того, за неделю при обследовании больных ОРВИ доля вируса гриппа A(H3N2) снизилась до 10%, а прочих респираторных вирусов увеличилась до 40%.





Из-за повышенной заболеваемости приостановлен учебный процесс в шести классах пяти школ и одной группе детского сада. При этом на карантин полностью закрыто общеобразовательное учреждение в поселке Куганаволок Пудожского района.





07.03.2017