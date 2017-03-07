07.03.2017
Вкусный подарок
Абхазия подарила детям Карелии 20 тонн мандаринов
Накануне в Петрозаводск прибыл грузовой автомобиль с мандаринами из Абхазии в дар образовательным учреждениям республики. О поставке цитрусовых договорился на Российском инвестиционном форуме в Сочи врио главы региона Артур Парфенчиков.
«В дар от Абхазии детям Карелии» − так называется акция, в рамках которой в республику прибыло 20 тонн мандаринов. Фрукты предназначены детям, проживающим в интернатах, воспитанникам детских садов, а также тем ребятам, которые находятся сейчас на лечении в Детской республиканской больнице.
Напомним, что о поставке абхазских цитрусовых договорился на Российском инвестиционном форуме в Сочи врио Главы Карелии Артур Парфенчиков.
− В ходе переговоров абхазские бизнесмены изъявили желание начать сотрудничество с доброго шага и направить детям Карелии в подарок 20 тонн знаменитых абхазских мандаринов, − сообщил Артур Парфенчиков на своей страничке в социальных сетях.
6 марта мандарины прибыли в Петрозаводск, их разгрузка происходила у школы-интерната № 24.
− В преддверии первого весеннего праздника, конечно, очень радостно, что из солнечной Абхазии пришел такой подарок. Дети будут очень рады, у нас как раз завтра будет праздник, − сказала директор учреждения Марина Кузьмина.
В настоящий момент фрукты направляются в районы республики. Также из Абхазии детям Карелии привезли 10 ящиков мимозы. Сюжет об этой благотворительной акции и видео с отправкой груза можно посмотреть на личной странице врио губернатора
Артура Парфенчикова в соцсети Фейсбук.