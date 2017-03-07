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07.03.2017

Вкусный подарок

Абхазия подарила детям Карелии 20 тонн мандаринов

Накануне в Петрозаводск прибыл грузовой автомобиль с мандаринами из Абхазии в дар образовательным учреждениям республики. О поставке цитрусовых договорился на Российском инвестиционном форуме в Сочи врио главы региона Артур Парфенчиков.

«В дар от Абхазии детям Карелии» − так называется акция, в рамках которой в республику прибыло 20 тонн мандаринов. Фрукты предназначены детям, проживающим в интернатах, воспитанникам детских садов, а также тем ребятам, которые находятся сейчас на лечении в Детской республиканской больнице.



Напомним, что о поставке абхазских цитрусовых договорился на Российском инвестиционном форуме в Сочи врио Главы Карелии Артур Парфенчиков.

− В ходе переговоров абхазские бизнесмены изъявили желание начать сотрудничество с доброго шага и направить детям Карелии в подарок 20 тонн знаменитых абхазских мандаринов, − сообщил Артур Парфенчиков на своей страничке в социальных сетях.

6 марта мандарины прибыли в Петрозаводск, их разгрузка происходила у школы-интерната № 24.

− В преддверии первого весеннего праздника, конечно, очень радостно, что из солнечной Абхазии пришел такой подарок. Дети будут очень рады, у нас как раз завтра будет праздник, − сказала директор учреждения Марина Кузьмина.



В настоящий момент фрукты направляются в районы республики. Также из Абхазии детям Карелии привезли 10 ящиков мимозы. Сюжет об этой благотворительной акции и видео с отправкой груза можно посмотреть на личной странице врио губернатора Артура Парфенчикова в соцсети Фейсбук.


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  • чета пахнет коррупцией ... (Гость)
    07.03.2017 12:50:41
    +1 -1
  • в подарок 20 тонн знаменитых абхазских мандарин
     
      Эта кислятина знаменита лишь потому, что в СССР других не было. Не надо людям по ушам ездить.. ушлый пенс (Гость)
    07.03.2017 12:59:42
    +1 -1
  • ушлый пенс

    Эта кислятина знаменита лишь потому, что в СССР других не было.
    Были ещё марокканские. В основном их и старались покупать. Но в любом случае выражение "мандарины были в СССР" очень относительно. Потому что были они где-то в течение двух недель в году. В конце декабря - начале января.. Александр (Гость)
    07.03.2017 13:23:51
    +1 -1
  • Власти успели 20 вагонов леса  за счет карел подарить в ответ жителям расеянии ? (Гость)
    07.03.2017 15:55:18
    +1 -1

  • Власти успели 20 вагонов леса  за счет карел подарить в ответ жителям расеянии ?
      Эти и 40 вагонов отгрузят. Помните новогодние ёлки?  400 штук в лугандонию отгрузили на халяву, а карельцам по 500 рублей за метр продавали. Нормальная такая забота о местных жителях. Мы то чем хуже?. местный (Гость)
    07.03.2017 16:50:59
    +1 -1


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