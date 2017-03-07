Строят для верующих

Новый храм в Петрозаводске сделают доступным для инвалидов

Еще одна новая церковь появится в карельской столице. На этот раз культовый объект построят на улице Ровио.





Архитектор Андрей Гречкин на заседании Градостроительного совета презентовал исправленный вариант внешнего облика будущей церкви. Прежний проект отправили на доработку из-за величины окон, и соответственно, также были вопросы по спуску в подземную часть здания.





Согласно новому проекту храм будет доступен для маломобильных групп населения, в частности, предусмотрен подъемник для колясочников, из-за чего была увеличена площадь крыльца. Также для данной группы горожан обеспечены две парковки.





Изменилась и колокольня – ее встроят в верхний купол, подняться на нее можно будет по винтовой лестнице сначала в здании, а потом по внешней стороне храма.





- Церковь, как и любой православный храм, должна быть в светлых тонах. В нашем случае штукатурка будет покрашена в белый цвет, кровля - из вороненого железа. Цоколь будет выполнен в белом камне, возможно, в мраморе, колонны планируются к исполнению либо в камне, либо – в кирпиче со штукатуркой, - представил цветовую палитру церкви Андрей Гречкин.





Все присутствующие члены Градсовета высказали свое мнение о предложенных изменениях. Здание храма рекомендовано к дальнейшей работе с учетом высказанных пожеланий. В настоящее время церковь построена наполовину.





07.03.2017