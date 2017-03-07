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07.03.2017

Доверчивая бабушка

«Маг-целитель» отнял у пенсионерки из Карелии более двух миллионов рублей

Пожилая жительница республики попалась на аферу и отдала крупную сумму за якобы лечебные травы и амулеты.

В начале марта в дежурную часть полиции Кондопожского района обратилась 68-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой мошенников. Пенсионерка рассказала, что несколько недель назад смотрела телепередачу по одному из кабельных каналов и увидела рекламу о целебных свойствах различных атрибутов, способных излечить любой недуг.

Женщина позвонила по указанному номеру. Собеседник обещал ей выздоровление и посоветовал пройти несколько сеансов по экстрасенсорному лечению, а также предложил приобрести различные иконы, масла, амулеты, свечи и целебный камень. В итоге в течение февраля за различные процедуры и аксессуары женщина перевела неизвестным на различные банковские счета два миллиона 240 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливается принадлежность банковских карт, схемы движения денежных средств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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