Доверчивая бабушка

«Маг-целитель» отнял у пенсионерки из Карелии более двух миллионов рублей

Пожилая жительница республики попалась на аферу и отдала крупную сумму за якобы лечебные травы и амулеты.





В начале марта в дежурную часть полиции Кондопожского района обратилась 68-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой мошенников. Пенсионерка рассказала, что несколько недель назад смотрела телепередачу по одному из кабельных каналов и увидела рекламу о целебных свойствах различных атрибутов, способных излечить любой недуг.





Женщина позвонила по указанному номеру. Собеседник обещал ей выздоровление и посоветовал пройти несколько сеансов по экстрасенсорному лечению, а также предложил приобрести различные иконы, масла, амулеты, свечи и целебный камень. В итоге в течение февраля за различные процедуры и аксессуары женщина перевела неизвестным на различные банковские счета два миллиона 240 тысяч рублей.





В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливается принадлежность банковских карт, схемы движения денежных средств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





07.03.2017