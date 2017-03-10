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10.03.2017

Необходимая работа

Инвентаризацию памятных мест проведут в Петрозаводске

Власти карельской столицы намерены проверить все воинские захоронения в черте города и привести их в порядок.

Мэр города провела совещание с муниципальными учреждениями, которые отчитались за 2016 год и рассказали о планах на 2017. Выслушав доклады, Ирина Мирошник составила план встреч и мероприятий с каждым из предприятий индивидуально, чтобы лично контролировать работу и разрешать проблемы в плановом порядке.

Подробнее всего мэр города остановилась на проблемах троллейбусного управления и отметила, что предприятие остается в кризисе, поэтому в ближайшее время по результатам аудиторской проверки ждет от руководства плана стабилизации предприятия. Было отмечена активная работа МУП «ПетроГИЦ», предприятие на сегодняшний день не вызывает тревог, уже можно говорить о положительной динамике и это притом, что на сегодняшний день оно обслуживает 220 тысяч квадратных метров далеко не самого благополучного жилья.

В ходе совещания глава Петрозаводска дала поручение МУП «Ритуал» произвести полную ревизию мест воинских захоронений и памятных мест города. Планируется с помощью депутатов и специалистов администрации проанализировать их состояние и привести в порядок. Напомним, что об этом шла речь на совместной встрече у врио губернатора. Артур Парфенчиков подтвердил важность такой работы и выразил готовность республиканской власти помочь городу финансово в решении этой задачи. Со своей стороны Геннадий Боднарчук внес предложение о постоянном контроле за такими значимыми местами для горожан со стороны депутатов.


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  • Достали.. утомленный патриотизьмом (Гость)
    10.03.2017 09:41:23
    +1 -1
  • администрации волнуется как бы горожане себе при жизни мемориал во дворе не создали (Гость)
    10.03.2017 16:00:42
    +1 -1


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