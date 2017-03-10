Своевременная проверка

Более 40 тысяч жителей Карелии прошли диспансеризацию за год

Центр медицинской профилактики республики Карелия подвел итоги диспансеризации взрослого населения за 2016 год.





Комплексное профилактическое обследование в регионе прошли 42946 человек, это 83% от плана. Из них 6070 человек – 14,1% – проживают в сельской местности.





В организации и проведении диспансеризации в республике участвовали 22 медучреждения, в том числе четыре мобильные бригады. Как рассказала заведующая центром Наталья Прищепа, общее число прошедших диспансеризацию работающих граждан составило 23054 человека (53,7%). Число неработающих граждан – 19004 человека (44,5%). Еще 888 человек (2,07 %) из прошедших диспансеризацию обучаются в образовательных организациях по очной форме.





По результатам обследования определены группы здоровья обратившихся и проведено профилактическое консультирование для предотвращения развития заболеваний: к первой группе здоровья отнесены 7842 человек (18,46 %), ко второй группе здоровья – 5061 человек (11,92%) и к третьей группе здоровья – 29560 человек (69,61%).





В ходе диспансеризации у 11,4% граждан впервые выявлены хронические неинфекционные заболевания. Среди установленных впервые заболеваний лидируют болезни эндокринной системы (48,6%), на втором месте стоят болезни органов кровообращения (23,3%), затем болезни мочеполовой системы (12,3%) и болезни органов пищеварения (8,9%). Так же в ходе диспансеризации выявлены 139 случаев новообразований, из которых 33 оказались злокачественными.





Самыми распространенными факторами риска развития неинфекционных заболеваний у жителей Карелии являются нерациональное питание (у 42,5% населения), избыточная масса тела (23,9%), низкая физическая активность (23,8%), потребление никотина (15,9%), повышенное артериальное давление (10%), повышенный уровень сахара в крови (5,4%), потребление алкоголя (4,3%).





– В 2017 году Центр медицинской профилактики ставит перед собой задачу стопроцентного охвата диспансеризацией населения Республики Карелия, ведь регулярная диспансеризация уменьшает вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся причиной инвалидности и преждевременной смерти, – сказала Наталья Прищепа.





Напомним, что в этом году диспансеризации подлежат граждане следующих годов рождения: 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918.





Для прохождения диспансеризации следует обратиться в поликлинику по месту жительства.





10.03.2017