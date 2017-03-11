Агрессивное поведение

Страдающий психическим расстройством мужчина с ножом напал на знакомую в Карелии

57-летний житель Петрозаводска сядет на скамью подсудимых за покушение на убийство.





По версии следствия, днем 2 августа 2016 года житель Петрозаводска встретил на улице знакомую и пригласил к себе домой в гости. Находясь в квартире, мужчина повел себя неадекватно и сначала высказал различные претензии по поводу порчи его имущества, а затем напал на женщину с ножом, причинив множественные ранения. Потерпевшая оказала сопротивление, выбила у него из рук нож, смогла покинуть место происшествия и обратилась в полицию.





Мужчина взят под стражу. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, он страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время его направят в суд.





10.03.2017