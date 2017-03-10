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10.03.2017

Прогресса нет

Госдолг Карелии за три месяца увеличился почти на три миллиарда рублей

Республика продолжает исполнять все долговые обязательства в установленные сроки.

C начала текущего года объем государственного долга региона сокращен на 35 миллионов рублей и составил на 1 марта 2017 года 22,59 миллиарда. Однако за три последних месяца сумма существенно увеличилась. На 1 декабря госдолг составлял 20,7 миллиарда рублей.

Доля рыночного долга в структуре долговых обязательств снижена с 46 до 43 %, что позволило снизить расходы на обслуживание долга на 6,5 миллиона рублей. Все долговые обязательства республики исполнены в полном объеме и в установленные сроки.


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