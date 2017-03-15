Прогноз погоды

Сильный ветер продолжит бушевать в Карелии

Ухудшение погоды сохранится в республике еще на один день.





Сегодня, 15 марта, в регионе обещают усиление южного и юго-западного ветра с порывами до 15-18 метров в секунду. Кроме того, ночью синоптики прогнозируют метель.





Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.





15.03.2017