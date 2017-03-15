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Врио главы Карелии встретился с представителями фракции «Справедливая Россия»

Артур Парфенчиков продолжает обсуждать проблемы республики с депутатами Заксобрания от разных партий.





Руководитель региона поговорил с парламентариями Заксобрания о социально-экономической ситуации в республике.





− У нас уже состоялась очень конструктивная встреча с вашими коллегами по депутатскому корпусу, коммунистами, прозвучало очень много дельных предложений, которые мы обязательно будем прорабатывать. Я уже дал ряд поручений. Конечно, хотелось бы и от вас услышать пожелания, предложения. Уверен, что наш диалог поможет по-другому взглянуть на многое из того, что происходит сегодня в республике, − сказал Артур Парфенчиков.





По мнению Ирины Петеляевой, сегодня в здравоохранении, образовании, социальной сфере республики много острых и неотложных проблем. Депутат критически отозвалась о деятельности членов правительства региона и органов исполнительной власти. В пример она привела ситуацию с распоряжением землей в Карелии: из-за «катавасии» в этой сфере бюджет уже два года не получает доходы от аренды и продажи земельных участков. Вспомнила депутат и о конфликте вокруг охотничьего хозяйства «Черные камни» в Сортавальском районе. К вопросу газификации районов республики привлек внимание Александр Федичев.





Руководитель региона пообещал поручить и.о. председателя Госкомитета по управлению государственным имуществом и организации закупок разобраться с проблемой в сфере земельной собственности в течение 30 дней. Ситуация в хозяйстве «Черные камни» урегулируют в соответствии с решением суда. Газификацию участков, внесенных в соответствующую программу, обсудят на запланированной встрече врио главы и представителей «Газпрома».





Артур Парфенчиков поблагодарил парламентариев за конструктивный диалог и предложил сохранять в дальнейшем такой формат общения.





Напомним, в ближайшие две недели руководитель региона планирует провести встречи со всеми фракциями Законодательного Собрания Карелии.





15.03.2017