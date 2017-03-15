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15.03.2017

Проблемы обещают решить

Полномочия гендиректора приостановили на «Кареллеспроме» из-за внутренних разногласий

По мнению собственников, конфликта между акционерами нет, а проблемы с руководством ПАО ЛХК «Кареллеспром» решат в ближайшее время.

Акционеры «Кареллеспрома» отреагировали на информацию в СМИ о корпоративном конфликте между временно исполняющим обязанности генерального директора «Кареллеспрома» и прежним главой этого холдинга, намеренным возвратить утраченную должность. Они заявили, что по итогам решений, принятых советом директоров и общим собранием акционеров предприятия, полномочия генерального директора до настоящего времени приостановлены. Акционеры намерены отстранить от работы всех лиц, вовлеченных в конфликтную ситуацию и в ближайшее время назначить согласованную кандидатуру руководителя предприятия.

В правительстве Карелии отметили, что конфликта между правительством и вторым акционером нет.

- Наша совместная задача состоит в том, чтобы восстановить работоспособность предприятия, восстановить легитимность его управления и действовать в рамках закона, - рассказал заместитель главы Карелии по стратегическому развитию Александр Чепик.

Миноритарный акционер «Кареллеспрома» - Segezha Group – заявил, что группа компаний ведет открытый и честный диалог с руководством республики и менеджментом предприятия.
- Мы готовы совместными усилиями работать над повышением эффективности производства, увеличением налогооблагаемой базы и выплат акционерам. Нас интересует исключительно прозрачность системы управления и конкретные результаты работы предприятия. Это чрезвычайно важно, так как «Кареллеспром» является основным работодателем и источником наполнения бюджета города Пудож и Пудожского района, - подчеркнул Президент Segezha Group Камиль Закиров.


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  • ХА ХА ХА ВАС ОПЯТЬ ВСЕХ НАЕ,,,,,,,,,,,,,,,,,НАивные люди (Гость)
    15.03.2017 12:58:59
    +1 -1
  • Почему-то все руководители крупных предприятий в России с не Русскими фамилиями. От чего это и почему? Может кто может пояснить? (Гость)
    15.03.2017 13:53:14
    +1 -1


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