Проблемы обещают решить

Полномочия гендиректора приостановили на «Кареллеспроме» из-за внутренних разногласий

По мнению собственников, конфликта между акционерами нет, а проблемы с руководством ПАО ЛХК «Кареллеспром» решат в ближайшее время.





Акционеры «Кареллеспрома» отреагировали на информацию в СМИ о корпоративном конфликте между временно исполняющим обязанности генерального директора «Кареллеспрома» и прежним главой этого холдинга, намеренным возвратить утраченную должность. Они заявили, что по итогам решений, принятых советом директоров и общим собранием акционеров предприятия, полномочия генерального директора до настоящего времени приостановлены. Акционеры намерены отстранить от работы всех лиц, вовлеченных в конфликтную ситуацию и в ближайшее время назначить согласованную кандидатуру руководителя предприятия.





В правительстве Карелии отметили, что конфликта между правительством и вторым акционером нет.





- Наша совместная задача состоит в том, чтобы восстановить работоспособность предприятия, восстановить легитимность его управления и действовать в рамках закона, - рассказал заместитель главы Карелии по стратегическому развитию Александр Чепик.





Миноритарный акционер «Кареллеспрома» - Segezha Group – заявил, что группа компаний ведет открытый и честный диалог с руководством республики и менеджментом предприятия.

- Мы готовы совместными усилиями работать над повышением эффективности производства, увеличением налогооблагаемой базы и выплат акционерам. Нас интересует исключительно прозрачность системы управления и конкретные результаты работы предприятия. Это чрезвычайно важно, так как «Кареллеспром» является основным работодателем и источником наполнения бюджета города Пудож и Пудожского района, - подчеркнул Президент Segezha Group Камиль Закиров.





15.03.2017