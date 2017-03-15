Эпидсезон закончился

Ситуацию по гриппу и ОРВИ в Карелии признали неэпидемической

Главным врачам уже рекомендовали поэтапно отменять карантинные мероприятия в учреждениях здравоохранения.





В Минздраве республики отметили, что в целом эпидемический сезон в образовательных учреждениях в этом году проходит более благоприятно, чем в 2015 году. Это связано с эффективной иммунопрофилактикой, широкой санитарно-просветительской работой и обеспечением строгого следования требованиям санитарного законодательства.





В рамках регионального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям начиная с 2016 года проводится вакцинация отдельных групп населения против пневмококковой инфекции, менингококковой инфекции и клещевого вирусного энцефалита. Иммунопрепараты закупаются за счет средств бюджета региона по программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями».





Главный эпидемиолог Карелии Инна Рожкова обратила внимание членов межведомственной комиссии на невыполнение рядом учреждений плана вакцинопрофилактики клещевого энцефалита. Вместе с тем, следует напомнить, что в 2016 году обращения по поводу укусов клещами зарегистрированы во всех районах республики, за исключением Калевальского и Лоухского. От паукоорбразных пострадали 3435 человек, в том числе 735 детей. Заболеваемость клещевыми инфекциями в Карелии превышает заболеваемость по России: по клещевому энцефалиту – в 3,7 раза, по клещевому боррелиозу – в 1,2 раза.





Руководителям медицинских организаций рекомендовано активизировать профилактическую работу с населением и строго выполнять план-график иммунизации.





В этом году в региональный календарь включена также вакцинация против ветряной оспы призывников на военную службу.





15.03.2017