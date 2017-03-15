15.03.2017
Кадровый вопрос
Руководителем Госкомитета Карелии по транспорту стал Виктор Дроздов
Врио губернатора выбрал чиновника для должности и.о. председателя Государственного комитета по дорожному хозяйству.
Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о назначении с 15 марта 2017 года Виктора Дроздова исполняющим обязанности председателя Государственного комитета республики по дорожному хозяйству, транспорту и связи.
Виктор Дроздов будет исполнять обязанности руководителя госкомитета до вступления в должность лица, избранного главой региона.