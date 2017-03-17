17.03.2017
Внимание, розыск!
Полиция разыскивает жительницу Петрозаводска, ставшую свидетельницей кражи
Сотрудники МВД карельской столицы просят помощи в поисках женщины, которая видела, как произошло преступление.
В отделе полиции №1 по Петрозаводску расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража».
Свидетелем случившегося стала Валентина Дмитриева 1981 года рождения, место жительства которой не установлено.
Полиция просит всех, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, позвонить по телефонам: 8(8142) 71-91-54, +7-953-533-53-55 или 02.