Внимание, розыск!

Полиция разыскивает жительницу Петрозаводска, ставшую свидетельницей кражи

Сотрудники МВД карельской столицы просят помощи в поисках женщины, которая видела, как произошло преступление.





В отделе полиции №1 по Петрозаводску расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

Свидетелем случившегося стала Валентина Дмитриева 1981 года рождения, место жительства которой не установлено.





Полиция просит всех, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, позвонить по телефонам: 8(8142) 71-91-54, +7-953-533-53-55 или 02.













17.03.2017