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17.03.2017

Внимание, розыск!

Полиция разыскивает жительницу Петрозаводска, ставшую свидетельницей кражи

Сотрудники МВД карельской столицы просят помощи в поисках женщины, которая видела, как произошло преступление.

В отделе полиции №1 по Петрозаводску расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража».
Свидетелем случившегося стала Валентина Дмитриева 1981 года рождения, место жительства которой не установлено.

Полиция просит всех, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, позвонить по телефонам: 8(8142) 71-91-54, +7-953-533-53-55 или 02.




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  • Сами ищите свою бичевку по подвалам. Вам за это деньги платят (Гость)
    17.03.2017 13:03:11
    +1 -1
  • напрасно так-надо помочь.. евсей (Гость)
    17.03.2017 13:24:33
    +1 -1
  • евсей

    напрасно так-надо помочь.. евсей
      Кто мешает? Потом тебя же по милициям и судам затаскают (Гость)
    17.03.2017 13:35:07
    +1 -1
  • А кого мне боятся если я не виновен и не нарушал закон? Другое дело когда судьи идиоты и мздоимцы.Но и на них проруха найдётся со временем. А помогать в хороших делах это право каждого совестливого человека.. евсей (Гость)
    17.03.2017 14:04:18
    +1 -1


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