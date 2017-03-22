Масштабный праздник

Олонец на подготовку к Дню Карелии уже потратил почти 25 миллионов рублей

Чтобы в день торжества достойно встретить гостей, в городе полным ходом ремонтируют не только дороги, но и различные учреждения.





На сегодня в Олонце в порядок привели Центр дополнительного образования, отремонтировали внутренние помещения и заменили окна с дверями в Центре творчества и досуга, где пройдут праздничные мероприятия. Здесь организуют выставку муниципальных районов и городских округов.





В городе также восстанавливают дороги. Реконструирована проезжая часть на площади Гагарина, проведен частичный ремонт других автомобильных дорог, отремонтированы тротуары. Специалисты также заменили опоры уличного освещения на площади и улицах 30-летия Победы, Карла Маркса, Пролетарской, Пушкина, Свирских дивизий, Свободы. Идет благоустройство городского парка. Также обустроена площадка для проведения праздника, где расположится малая сцена и «исторический переулок». Приобретен сборно-разборный сценический комплекс.





В стадии реализации находятся муниципальные контракты на обустройство зоны отдыха на пересечении улиц Карла Маркса и Урицкого, у дома 13а по улице Урицкого, у Братской могилы воинов, погибших в годы Великой отечественной войны. В планах городских властей – обустройство городской набережной в Олонце вдоль улицы Свирских дивизий.





Совместно с минкультом и миннацем подготовлен проект программы мероприятий. В рамках праздника пройдут соревнования «Лесоруб - 2017», мастер-классы по карельской игре кююккя. Состоится товарищеский матч по футболу между сборными командами Карелии и города Олонца. Также в День республики наградят семейные пары, совместно прожившие более 50 лет. Во время праздника пройдет театрализованное представление с участием самодеятельных коллективов Карелии, творческих коллективов Санкт-Петербурга. В рамках праздника состоятся фестиваль финно-угорской молодежи и фестиваль деревянной скульптуры «Сказочная Карелия».





В течение дня на праздничных площадках запланировано проведение мастер-классов по карельским ремеслам, интерактивные программы карельского народного театра кукол на карельском языке. Будут организованы фотозоны с переодеванием в карельский костюм и работа любительской фотовыставки «Сушка».





Согласован эскиз монеты номиналом 10 рублей из серии «Древние города России», посвященный Олонцу, выпуск которой планируется в этом году.





Напомним, в конце июля прошлого года Министерство финансов республики и администрация района подписали соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на подготовку к проведению Дня республики. Олонецкий район, победивший в конкурсе на проведение праздника в 2017 году, получил в 2016 году на эти цели 25 миллионов рублей. Из них уже освоено 24 миллиона 314 тысяч. В этом году подписано соглашение на предоставление Олонецкому району субсидий еще на 25 миллионов рублей.





22.03.2017