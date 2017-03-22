Заслуженные награды

Карельские теннисисты привезли с первенства СЗФО золото, серебро и бронзу

На окружных состязаниях по настольному теннису представители нашей республики смогли завоевать несколько медалей разных достоинств.





Первенство Северо-Запада по настольному теннису среди спортсменов до 16 лет проходило в Ленинградской области. В этом году в нем приняли участие более 100 спортсменов из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Ленинградской областей, Карелии и Коми.





Сборную нашего региона представили воспитанники ДЮСШ № 4 Петрозаводска. По итогам соревнований ребята завоевали три золотые, две серебряные и три бронзовые медали.

Сильнейшими спортсменами в парном разряде стали петрозаводчане Павел Лебедев и Илья Мясников, Виктория Ананьева в паре с представительницей Архангельской области Олесей Молодцовой и смешанная пара Илья Мясников/Виктория Ананьева. Третье место в миксте – у Павла Лебедева и Олеси Молодцовой.





Упорная борьба развернулась в личных соревнованиях. Второе место завоевал Павел Лебедев, третьи – Илья Мясников и Виктория Ананьева. Эти результаты дают надежду на успешное выступление наших ребят среди сильнейших спортсменов России. Также путевку в финал первенства завоевала карельская команда юношей, которая в финальном матче уступила сборной Ленинградской области. Сборная команда девушек привезла домой бронзовые награды.





22.03.2017