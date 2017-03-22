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22.03.2017

Получил награду

Президент наградил Орденом Александра Невского сенатора от Карелии Сергея Катанандова

Соответствующий указ глава государства Владимир Путин подписал 20 марта.

Высокой награды – Ордена Александра Невского - член Совета Федерации Федерального Собрания России от Карелии, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сергей Катанандов удостоен за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.


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