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23.03.2017

Кино в массы

Фильм «Ананас» карельских кинематографистов покажут в районах республики

Картину режиссера Владимира Рудака смогут увидеть жители севера Карелии и Сортавалы.

Весной фильм карельских кинематографистов режиссёра Владимира Рудака и оператора Алексея Бабенко «Ананас» покажут в Беломорске, Костомукше и Сортавале. Премьерный показ ленты прошел в Петрозаводске в Центре культуры «Премьер» 9 февраля 2017 года.

Это кино о молодом человеке, который после дорожной аварии оказался прикованным к инвалидному креслу, а когда вновь смог ходить, предпочел об этом никому не говорить.

С 1 по 5 апреля 2017 года в Беломорске состоится показ фильма «Ананас» и творческая встреча с исполнителем главной роли - актером театра «Творческая мастерская» - Александром Галиевым.

С 6 по 9 апреля 2017 года фильм покажут в Костомукше. А с 21 по 24 мая жители Сортавалы смогут посмотреть киноленту «Ананас» в социально-молодежном центре.


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  • а вместо ананаса в кадре арбуз. вовик (Гость)
    23.03.2017 16:01:48
    +1 -1
  • Наснимают всякой фигни. Сейчас модно на инвалидах пиариться (Гость)
    23.03.2017 16:44:04
    +1 -1


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