Специальное предложение

Билеты в Музыкальный театр Карелии можно будет купить за полцены

В честь Международного Дня театра у жителей Петрозаводска появится возможность посмотреть оперу и балет в одном из театров города по уцененной стоимости.





Музыкальный театр Карелии 27 марта, в Международный День театра, присоединится к акции, позволяющей зрителям купить билеты со скидкой. В этом году специальные цены будут действовать и в кассе, и на сайте театра.

Карельский храм Мельпомены уже третий год поддерживает эту традицию мирового театрального сообщества. На сей раз почти на все спектакли апрельской и майской афиши Музыкального театра будет действовать специальное предложение: скидка на билеты составит 50% от стоимости. Исключение – премьерные и детские спектакли, концерты, а также спектакли, на которые уже объявлены акции.





В День театра в кассе можно приобрести билеты на постановки по праздничной цене с 10.00 до 20.00. Предложение о скидке действует только один день. Для удобства зрителей Музыкальный театр расширяет специальное предложение с помощью интернет-ресурсов: в этом году по специальной цене будут продаваться и электронные билеты. На сайте театра их со скидкой начнут продавать с 00.00 часов 27 марта в течение 24 часов.





23.03.2017