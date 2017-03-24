Причуды погоды

Порывистый ветер все еще гуляет по Карелии

Синоптики утверждают, что в некоторых районах республики сохранится сильный ветер.





По информации Карельского ЦГМС, сегодня, 24 марта, на территории региона ожидается ухудшение погоды. Местами прогнозируют усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 15 метров в секунду.





Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.





24.03.2017