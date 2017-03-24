Особенности и применение швеллеров

Швеллеры имеют довольно широкую сферу применения. Они получили распространение в различных сферах деятельности человека. Как сделать оптимальный выбор?





В процессе сооружения строений различного назначения используется изделие из металла, называемое швеллером. Обязательным условием эффективного применения приспособлений этого типа является правильный выбор материала изготовления. От него зависит цена за метр швеллера, актуальную информацию о которой можно получить на сайте специализированной компании «Металлобаза Новосаратовка». При возведении строений различного типа и назначения необходим материал, характеристики которого соответствуют специфике применения.





Алюминиевые, не способные выдерживать нагрузки швеллеры применяют для создания различных элементов внутри помещений. Сферу применения изделий обуславливают их технические и эксплуатационные характеристики. Сплавы из черного металла не могут выдерживать слишком большую нагрузку, что требует использовать для несущих стен стальные аналоги.





Основной характеристикой такой продукции является типоразмер. Соответственно ему определяется цена за метр швеллера, актуальную информацию о которой предлагает сайт http://treydmetall.ru/produktsija/sortovoi_prokat/shveller-goryachekatannyij





Для изготовления изделий из различных металлов применяют различные технологии:





• стальные варианты изготавливают на сортовых станках горячей прокаткой;

• из цветных металлов выпускают продукцию методом выдавливания и прессования;

• тонкополочные аналоги изготавливают, обрабатывая на специальных профильных станках гибкие металлические полосы.





В большинстве случаев применяют швеллеры с Н-образным и П-образным сечением. П-образные экземпляры изготавливают по технологии горячей или холодной прокатки. Профили остроугольные относятся к приспособлениям, изготовленным методом горячей прокатки. В зависимости от точности обработки их разделяют на изделия следующих категорий:

• высокоточные А;

• повышенной точности Б;

• обычные В.





У холоднокатаных швеллеров острые углы отсутствуют, поскольку производят их путем сгибания листов металла горячей прокатки.





Н-образные варианты изготавливают исключительно технологией горячей прокатки из чугуна, специального алюминия или стали с низким содержанием легирующих элементов.

Используют подобную продукцию в вагоностроительной и автомобилестроительной промышленности, для усиления бетонных конструкций и изготовления кровель.





24.03.2017