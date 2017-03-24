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ИФНС Карелии: для ветеранов боевых действий предусмотрены налоговые льготы

Ветераны боевых действий представляют в России отдельную социальную группу населения, для которой предусмотрены льготы налоговым законодательством.





В частности, для ветеранов боевых действий Налоговым кодексом РФ предусмотрены льготы по имущественным налогам в виде:





- освобождения от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, не используемого в предпринимательской деятельности (например, в отношении одной квартиры или комнаты, одного жилого дома, одного гаража).





- уменьшения налоговой базы по земельному налогу в отношении одного земельного участка на не облагаемую налогом сумму в размере 10 тысяч руб. на территории одного муниципального образования.





На региональном уровне в Карелии ветераны боевых действий освобождены от уплаты транспортного налога в отношении легковых автомобилей (мощностью не более 150 л.с.), мотоциклов или мотороллеров (при наличии двух и более транспортных средств льгота предоставляется на одно транспортное средство, имеющее наибольшую мощность двигателя).





Для получения налоговых льгот по имущественным налогам необходимо представить в любой налоговый орган заявление и документ, подтверждающий право (удостоверение ветерана боевых действий). При непосредственном обращении в инспекцию при себе следует иметь также гражданский паспорт. В случае направления заявления на предоставление льготы по почте, к заявлению прикладывается копия вышеуказанного удостоверения. Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» официального сайта ФНС России (www.nalog.ru) могут направить заявление и скан-образ удостоверения в электронном виде. В этом случае документы подписываются усиленной неквалифицированной электронной подписью, полученной на бесплатной основе в разделе «Профиль» сервиса, или усиленной квалифицированной электронной подписью, выданной одним из удостоверяющих центров Минкомсвязи России.





В целях корректного проведения массового расчета имущественных налогов за 2016 год документы на льготы следует предоставить до 1 апреля 2017 года.





В ИФНС РФ по Петрозаводску (ул. Московская, д. 12 А) прием заявлений и документов, подтверждающих право на льготу, подключение к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» осуществляется: понедельник, среда-с 9.00 до 18.00, вторник, четверг-с 9.00 до 20.00, пятница-с 9.00 до 16.45, первая и третья субботы месяца-с 10.00 до 15.00.





Подробную информацию о налоговых льготах можно получить по телефону Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22, а также на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе "Электронные услуги" (см. информационный ресурс "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам").





24.03.2017