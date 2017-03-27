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27.03.2017

Новые правила

Ограничения для начинающих водителей ввели в России

Теперь автолюбителям, чей стаж за рулем не превышает двух лет, придется в обязательном порядке использовать знак "начинающий водитель".

Правительство России приняло постановление о введении ограничений для водителей со стажем менее двух лет. Документ сегодня опубликовали на официальном сайте кабмина.

Ограничения коснулись возможности буксировки управляемыми транспортными средствами других механических транспортных средств; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах; управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

Так, например, опознавательный знак "начинающий водитель" для указанной категории автолюбителей теперь стал обязательным. Чиновники считают, что принятые изменения улучшат обстановку на дорогах страны.

Добавим, что, по информации "Российской газеты", Госавтоинспекция России между тем зафиксировала снижение аварийности с участием начинающих водителей. По итогам января этого года, число таких ДТП сократилось на 34% по сравнению с прошлым годом.


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  • Напокупают соплякам машин... (Гость)
    27.03.2017 15:37:14
    +1 -1
  • Да нет сокращения аварий на дорогах-Зачем врёте президенту и народу.  Дума не может принять закон о конфискации автотранспорта у людей за езду в пьяном виде и тд.САМИ БОЯТСЯ ЗА СЕБЯ И СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ! А превыщение скорости на 20км.-зачем разрешили? ВРЕДИТЕЛЬСТВО В СТРАНЕ ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ. (Гость)
    27.03.2017 15:48:59
    +1 -1


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