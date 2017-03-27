Удачные шутки

Карельские КВНщики выиграли 1/8 финала Лиги КВН Москвы и Подмосковья

Сборная команда КВН ПетрГУ «ПТЗ» успешно выступила в 1/8 финала Лиги КВН Москвы и Подмосковья.





Помимо петрозаводчан за победу боролись шесть команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Башкортостана и Пензы. Участники сыграли два конкурса: приветствие и разминку. По их итогам команда «ПТЗ» завоевала наибольшее количество баллов – 6,0 и вышла в 1/4 финала, которая пройдет 16-18 мая.





Добавим, что команда «ПТЗ» представлена студентами и выпускниками Петрозаводского государственного университета. Ребят на игре поддерживали карельские болельщики.





27.03.2017