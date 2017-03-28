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28.03.2017

Испытания начались

Досрочный ЕГЭ по русскому языку в Карелии сдали без нарушений

В республике в едином государственном экзамене досрочного периода по русскому языку участие приняли 83 человека.

Для проведения ЕГЭ в Петрозаводске открыли два пункта проведения экзаменов - в Центре оценки качества образования и педагогическом колледже. В них велось видеонаблюдение и использовались технологии печати контрольных измерительных материалов и сканирования бланков ответов участников в аудиториях.

Ход экзамена контролировали шесть федеральных общественных наблюдателей, из них два наблюдали в online-режиме посредством портала «Смотри ЕГЭ».

Экзаменационная работа по русскому языку включала 25 заданий. На ее выполнение было отведено 3,5 часа. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по русскому языку составляет 36 баллов. Экзамены прошли в штатном режиме, без технологических сбоев и нарушений.

Со своими результатами участники экзаменов могут ознакомиться не позднее 10 апреля. Следующий экзамен по истории и химии состоится 29 марта. На него зарегистрировано 35 участников, в Карелии для этого откроют один пункт проведения экзаменов.


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