Вирус не сдается

Эпидпорог в Карелии все еще держится выше нормы

Всего с начала сезона в регионе респираторными вирусными инфекциями переболели чуть более шести тысяч человек.





Сейчас в республике заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 18,7%. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение показателя на 4,6%. За последние семь дней выделен вирус гриппа В у 10% обследованных.





В республике приостановлен учебный процесс из-за карантина в семи классах и четырех группах семи школ и двух детсадов. Полностью закрытых учебных заведений нет.





28.03.2017