28.03.2017
Происшествие на дороге
Иномарка наехала на ограждение на трассе в Карелии
В Пряжинском районе мужчину после ДТП доставили в больницу.
Авария произошла сегодня ночью на 392-м километре трассы Санкт-Петербург – Мурманск. По предварительным данным, водитель на автомобиле Кia допустил занос машины. После этого легковушка наехала на силовое ограждение.
В результате происшествия пострадал пассажир – мужчина 43 лет, он госпитализирован в лечебное учреждение, рассказали в региональной Госавтоинспекции.