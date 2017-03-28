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28.03.2017

Происшествие на дороге

Иномарка наехала на ограждение на трассе в Карелии

В Пряжинском районе мужчину после ДТП доставили в больницу.

Авария произошла сегодня ночью на 392-м километре трассы Санкт-Петербург – Мурманск. По предварительным данным, водитель на автомобиле Кia допустил занос машины. После этого легковушка наехала на силовое ограждение.

В результате происшествия пострадал пассажир – мужчина 43 лет, он госпитализирован в лечебное учреждение, рассказали в региональной Госавтоинспекции.


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