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28.03.2017

Тянут с выплатами

Долг организаций Карелии перед сотрудниками составляет 27,5 миллиона рублей

За месяц различным предприятиям и компаниям удалось вдвое сократить общую сумму задолженности перед работниками в республике.

На 1 марта размер просроченной задолженности по зарплате в крупных и средних организациях составил 27 миллионов 562 тысячи рублей и уменьшился по сравнению с 1 февраля 2017 года на 43%.

Численность работников списочного и несписочного состава, перед которыми есть долги, составила 1308 человек. Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 марта - 27 миллионов 329 тысяч рублей, или 99,2% от общей суммы.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 233 тысячи рублей, или 0,8% от общей суммы.


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  • Народ может и потерпеть,не такой уж и большой долг накоплен (Гость)
    28.03.2017 20:43:03
    +1 -1


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