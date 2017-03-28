Тянут с выплатами

Долг организаций Карелии перед сотрудниками составляет 27,5 миллиона рублей

За месяц различным предприятиям и компаниям удалось вдвое сократить общую сумму задолженности перед работниками в республике.





На 1 марта размер просроченной задолженности по зарплате в крупных и средних организациях составил 27 миллионов 562 тысячи рублей и уменьшился по сравнению с 1 февраля 2017 года на 43%.





Численность работников списочного и несписочного состава, перед которыми есть долги, составила 1308 человек. Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 марта - 27 миллионов 329 тысяч рублей, или 99,2% от общей суммы.





Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 233 тысячи рублей, или 0,8% от общей суммы.





28.03.2017