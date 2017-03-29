Маневр не удался

Шестеро граждан Сирии пытались в Карелии перейти границу с Финляндией

В ближайшее время всех нарушителей выдворят за пределы Российской Федерации.





На въезде в поселок Вяртсиля в пограничной зоне 23 марта в 03.30 сотрудники Пограничного управления ФСБ Карелии задержали шестерых граждан Сирии. Как выяснилось, иностранцы приехали в Карелию из города Старый Оскол Белгородской области, чтобы незаконно пересечь госграницу в обход установленных пунктов пропуска.





Для этого нарушители воспользовались помощью своего земляка, который долгое время проживал в городе Старый Оскол и имел вид на жительство в России. Этот гражданин Сирии также планировал вместе с товарищами перебраться в Финляндию. На него группа иностранцев купила автомобиль Dodge Grand Caravan, на котором они планировали добраться до государственной границы. В дальнейшем нарушители собирались бросить машину в лесу и пешком дойти до Финляндии. Также выяснилось, что у пяти граждан Сирии визы были с истекшим сроком действия.





Сортавальский районный суд привлек иностранцев к административной ответственности. Им назначен штраф. Кроме того, нарушителей ждет принудительное выдворение за пределы Российской Федерации. Пока они находятся в Центре временного содержания иностранных граждан.





29.03.2017