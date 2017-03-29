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29.03.2017

Маневр не удался

Шестеро граждан Сирии пытались в Карелии перейти границу с Финляндией

В ближайшее время всех нарушителей выдворят за пределы Российской Федерации.

На въезде в поселок Вяртсиля в пограничной зоне 23 марта в 03.30 сотрудники Пограничного управления ФСБ Карелии задержали шестерых граждан Сирии. Как выяснилось, иностранцы приехали в Карелию из города Старый Оскол Белгородской области, чтобы незаконно пересечь госграницу в обход установленных пунктов пропуска.

Для этого нарушители воспользовались помощью своего земляка, который долгое время проживал в городе Старый Оскол и имел вид на жительство в России. Этот гражданин Сирии также планировал вместе с товарищами перебраться в Финляндию. На него группа иностранцев купила автомобиль Dodge Grand Caravan, на котором они планировали добраться до государственной границы. В дальнейшем нарушители собирались бросить машину в лесу и пешком дойти до Финляндии. Также выяснилось, что у пяти граждан Сирии визы были с истекшим сроком действия.

Сортавальский районный суд привлек иностранцев к административной ответственности. Им назначен штраф. Кроме того, нарушителей ждет принудительное выдворение за пределы Российской Федерации. Пока они находятся в Центре временного содержания иностранных граждан.


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